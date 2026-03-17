Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı dalgası düzenledi

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

Faruk Hanedar  | 17.03.2026 - Güncelleme : 17.03.2026
Tel Aviv

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.

İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüz yetiyorsa elimizle, yetmiyorsa dilimizle kötülüklere karşı koyacağız
Bakan Şimşek: Türkiye, bölgesinde eğer istikrar varsa, huzur varsa, barış varsa bölgesel olarak refaha yükselir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatına ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenliyor

İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir saldırı dalgası düzenledi

İran, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarını sürdürüyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinli çocuğu öldürdü
İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu

İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki başkent Tahran’da patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu: İran'a saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı

ABD ordusu: İran'a saldırılarda yaralanan ABD askerlerinin sayısı 200'e çıktı
