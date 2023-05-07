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Dünya

İsrail'de Filistinli bir genç Yahudi yerleşimci tarafından vurularak öldürüldü

İsrail'in kuzeyinde 19 yaşında bir Filistinli, Yahudi bir yerleşimci tarafından vurularak öldürüldü.

Mehmet Nuri Uçar  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
İsrail'de Filistinli bir genç Yahudi yerleşimci tarafından vurularak öldürüldü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

İstanbul

İsrail vatandaşı Araplarla ilgili haberlere yer veren "Arab 48" sitesinin haberinde, İsrail'in kuzeyindeki bir Arap kasabasında 19 yaşındaki Filistinli genç Diyab Ömeri'in, Yahudi yerleşimci ile yaptığı kavga sırasında yerleşimci tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yüzlerce Filistinlinin, "soğukkanlı infaz" olarak tanımladıkları olayı protesto etmek için "Gan Ner" yerleşim bölgesinin önünde gösteri yaptığı aktarılan haberde, bölgedeki Sandele beldesinde Ömeri'nin öldürülmesini protesto etmek için bugün genel grev ilan edildiği ifade edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde de Filistinliyi öldüren İsraillinin, kuzeydeki Gan Ner yerleşim alanında yaşadığı bilgisine yer verildi.

Haberde, İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

İsrail Meclisindeki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ömeri'nin infazı ırkçı ve alçakça işlenmiş bir suçtur. Tehlikesiz birine uzaktan ateş edilen bu suç soğukkanlılıkla işlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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