Dolar
44.20
Euro
50.46
Altın
5,020.00
ETH/USDT
2,093.60
BTC/USDT
71,347.00
BIST 100
13,092.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da “Sahil Güvenlik Komutanlığı İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, "öldü" iddialarına karşı sosyal medyadan video paylaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayılan iddialara karşı videolu paylaşım yaptı.

Faruk Hanedar  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İsrail Başbakanı Netanyahu, "öldü" iddialarına karşı sosyal medyadan video paylaştı

Kudüs

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "öldü" iddialarına cevap verdi.

Bir işletmede kahve içerken görüntülerini paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı.

İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi
Tüketici uyuşmazlıklarında 183 bin dosya arabuluculukla sonuçlandı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi
İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı
Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

İsrail Enerji Bakanı, Lübnan ile gaz anlaşmasını iptal etmeyi düşündükleri açıkladı

İsrail Enerji Bakanı, Lübnan ile gaz anlaşmasını iptal etmeyi düşündükleri açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, "öldü" iddialarına karşı sosyal medyadan video paylaştı

İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor

Ailesi tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu

Ailesi tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu
İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 223 kadın ve 202 çocuk yaşamını yitirdi
İsrail Dışişleri Bakanı, basında çıkan önleyici füze stoklarının azaldığı iddialarını reddetti

İsrail Dışişleri Bakanı, basında çıkan önleyici füze stoklarının azaldığı iddialarını reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet