İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor
İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıları sürüyor.
İstanbul/Ankara
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ile 211 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 125 füze ve 211 İHA saldırısının engellendiği belirtilen açıklamada, Bahreyn’in İran saldırılarına karşı mücadele edeceği vurgulandı.
Balistik füze ve İHA'larla siviller ile özel mülkleri hedef alan saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.
Devrim Muhafızları Ordusu: Suudi Arabistan'a dünkü İHA saldırısının İran ile hiçbir bağlantısı yok
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısıyla ilgili olmadığını, ve Suudi Arabistan yönetimine saldırıların kaynağını araştırma çağrısında bulundu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Riyad ve ülkenin doğu bölgelerine insansız hava aracı saldırısının "İran ile hiçbir bağlantısı olmadığı" ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suudi Arabistan, Riyad ve Şarkiye'ye 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve bunların imha edildiğini duyurdu. Bu saldırının İran ile hiçbir bağlantısı yoktur ve Suudi hükümeti saldırıların kaynağını araştırmalıdır."
Suudi Arabistan, dün gece başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesinde 13 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurmuştu.
İmha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmemişti.
ABD-İsrail saldırılarına karşılık İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve bazı noktaları hedef almaya başlamıştı.
Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt gibi ülkelerdeki ABD'ye ait üsleri ile hedeflerine saldırılar gerçekleştirildiğini duyuran İran, Umman'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Ras Tenura petrol tesisine yönelik saldırıyla bağlantılı olduğu iddiasını ise yalanlamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı." ifadelerini kullanmıştı.
Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkenin son bir günde 14 İHA'yla hedef alındığını duyurdu
Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkeyi hedef alan 14 insansız hava aracından (İHA) 8 tanesinin engellendiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik saldırılara dikkati çekti.
Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 14 İHA'nın tespit edildiğini aktaran Atvan, bunlardan 8 tanesinin düşürüldüğünü belirtti.
Hava savunma sistemlerinin söz konusu İHA'ları düşürdüğü sırada düşen füze parçalarının bazı yerlerde maddi hasara yol açtığını ve ordu mensubu 3 kişinin hafif yaralandığının altını çizen Atvan, yaralıların tedavi gördüğünü ve durumlarının iyi olduğunu paylaştı.
Söz konusu İHA'lardan 3 tanesinin Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını hatırlatan Atvan, İHA'lı saldırılar sonucu Kuveyt Uluslararası Havalimanı radar sisteminin zarar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını kaydetti.
Atvan, ülkeyi hedef alan 3 İHA'nın da boş arazilere düştüğünü ifade etti.
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.