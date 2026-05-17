Netanyahu'nun akşam daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam daraltılmış kabine ile güvenlik istişare toplantısı yapacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun akşam yerel saatle 18.00'de yapacağı güvenlik toplantısında, İran’a muhtemel yeni saldırılar için yürütülen hazırlıkların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

Haberde, toplantıya kimlerin katılacağına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a yeni saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin karar verebileceğini aktaran İsrail basını, Tel Aviv yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağını yazmıştı.