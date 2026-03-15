Dünya

Ailesi tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu

İsrail'de ailesini kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu.

Burak Dağ  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Tel Aviv

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, polis, Shoshana Strock'un ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Bakan Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu duyurarak geçen yıl polise şikayette bulunan 34 yaşındaki kızının ölüm haberini duyurdu.

Bakan Strock, kızının şüpheli ölümünü, "Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum.” ifadeleriyle duyurdu.

İsrailli bakanın kızının, geçen yıl ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu ortaya çıkmış, soruşturmaya ilişkin basına yayın getirilmişti.

Shoshana Strock sosyal medyada paylaşımlarında, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.​​​​​​​

