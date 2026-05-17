Avrupa Okçuluk Federasyonu başkanlığına Hakan Çakıroğlu seçildi

Avrupa Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak katılan Hakan Çakıroğlu oyların tamamını alarak federasyonun yeni başkanı oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Avrupa Okçuluk Federasyonu Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimine Çakıroğlu tek aday olarak katıldı.

Çakıroğlu, tüm oyları alarak federasyonun yeni başkanı oldu.

Hakan Çakıroğlu, AA muhabirine, 30 yıldır okçuluk sporunun içerisinde olduğunu ve her kademesinde görev yaptığını söyledi.

Çakıroğlu, sporculukla başlayıp antrenörlükle devam eden süreçte ardından Türkiye Okçuluk Federasyonunun yönetim kuruluna girdiğini belirtti.

Daha sonra Avrupa Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğunu ve son 3 dönemdir de asbaşkanlık yaptığını aktaran Çakıroğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa Okçuluk Federasyonunda 12 seneyi tamamladıktan sonra başkanlığa aday oldum. Çok şükür başkan olarak seçildim. Bundan sonra dört yıl içinde ülkemizi başkan olarak Avrupa okçuluğunda temsil edeceğim. Hedefimiz Türk okçuluğu ile beraber Avrupa okçuluğunu da biraz daha ileri taşımak. Özellikle olimpiyatlarda Avrupa'dan daha fazla sporcu çıkması için birtakım çalışmalar yapmamız gerekiyor. Büyük ülkelerin yanında küçük ülkelerden de çok değerli sporcuların olduğunu görüyoruz. Ancak imkansızlıklar dolayısıyla üst seviyelerde yarışamıyorlar. Onlara biraz daha imkan sağlayıp Avrupa'yı diğer kıtaların biraz daha önüne çıkarıp dünya okçuluğunda söz sahibi olmak istiyoruz."

Çakıroğlu, son yıllarda dünyada okçuluk sporunda Güney Kore'nin baskın durumda olduğunu ve son olimpiyatlarda 6 altın madalyanın 5'inin bu ülke sporcularına gittiğini vurguladı.

Çin'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 2 ayağında bu durumun biraz kırıldığını, Avrupa kıtasındaki takımların daha ileri gittiğini ifade eden Çakıroğlu, "Bizim sporcularımızla beraber Avrupa sporcularının da dünyada birazcık daha fazla söz sahibi yapmak istiyoruz." diye konuştu.