Dolar
43.73
Euro
51.83
Altın
4,921.27
ETH/USDT
1,968.00
BTC/USDT
67,920.00
BIST 100
14,294.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye 15 bin 200 Konut ve Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3. Etap 568 Dükkan Kura Çekim Töreni
logo
Dünya

Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanları, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki arazileri sözde ‘devlet arazisi’ ilan etmesine ve mülkiyet tesciline yönelik kararını şiddetle kınadı.

Sercan İrkin, Mehmet Şah Yılmaz  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri "devlet arazisi" ilan etmesine kınama

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve BAE dışişleri bakanlarının ortak açıklamasını yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Batı Şeria'daki arazileri sözde "devlet arazisi" olarak ilan etmesi ve ilk kez işgal altındaki Batı Şeria'nın geniş kesimlerinde arazi mülkiyetinin tescili ve çözüme bağlanmasına yönelik prosedürlerin kabul edilmesine ilişkin alınan kararın kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yasa dışı adım yerleşim faaliyetlerinin hızlandırılmasını, toprak gasbını, İsrail'in fiili kontrolünün tahkim edilmesini ve işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hukuka aykırı İsrail egemenliğinin dayatılmasını amaçlayan vahim bir tırmanış teşkil etmekte ve Filistin halkının yasal haklarına zarar vermektedir."

Açıklamada, bu işlemlerin özellikle Dördüncü Cenevre Sözleşmesi olmak üzere uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve başta 2334 (2016) sayılı Karar olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarının açık bir ihlalini oluşturduğu teyit edildi.

Kararın, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) görüşleriyle çeliştiğine dikkat çekilen açıklamada, "Karar ayrıca, Uluslararası Adalet Divanının işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in politika ve uygulamalarından kaynaklanan hukuki sonuçlara ilişkin işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki, tarihi ve demografik statüsünü değiştirmeyi amaçlayan işlemlerin hukuka aykırılığı, işgalin sona erdirilmesi yükümlülüğü ile kuvvet kullanımı yoluyla toprak kazanımı yasağını vurgulayan istişari görüşüyle de çelişmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu adımın işgal altındaki topraklar üzerinde kontrolü pekiştirmeyi amaçlayan yeni bir hukuki ve idari gerçeklik dayatma girişimini yansıttığı, iki devletli çözüm vizyonunu zayıflattığı, bağımsız ve sürdürülebilir bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik perspektifleri aşındırdığı, bölgede adil ve kapsamlı barışın tesisini tehlikeye attığı belirtildi.

Bakanların, işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki, demografik ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı girişimleri kategorik olarak reddettiklerini yineledikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür politikaların, Filistin topraklarında ve bölgede genel olarak gerilim ve istikrarsızlığı daha da artıracak tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini vurgulamaktadırlar. Bakanlar, uluslararası toplumu sorumluluklarını üstlenmeye ve ihlallere son verilmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin sağlanması, başta işgalin sona erdirilmesini de içeren kendi kaderini tayin hakkı ve 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması olmak üzere Filistin halkının devredilemez haklarının korunması amacıyla açık ve kararlı adımlar atma çağrısında bulunmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Panama Kanalı: Panama Yönetiminin 25 Yılı" konferansı düzenlendi
Ramazan hilali Büyük Okyanus'ta görülebilecek
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Adalet Bakanı Gürlek'ten yargı teşkilatına mesaj
Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı

İsrail’de Nobel ödüllü isimler ve eski üst düzey yetkililerin de yer aldığı 1200 kişi Filistinlilere idama karşı

Ramazan hilali Büyük Okyanus'ta görülebilecek

Sudaki delil avcıları Akdeniz'de zorlu eğitimden geçti

Yenilenebilir hidrojende Türkiye'nin potansiyeli, somut eylem planı ihtiyacına işaret ediyor

Yenilenebilir hidrojende Türkiye'nin potansiyeli, somut eylem planı ihtiyacına işaret ediyor
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliye ait 1 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliye ait 1 evi yıktı
Emniyet, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde 350 şüpheliyi yakaladı

Emniyet, siber suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 28 ilde 350 şüpheliyi yakaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet