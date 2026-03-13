Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor

ABD ve ABD ve İsrail’in saldırıları altındaki İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geliyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

İstanbul

 ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta saldırı başlattığı İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlama sesleri duyuldu.

AA Tahran muhabiri, kentte şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.

Bu bölgelerin, kentin kuzeyindeki Levasan, Zaferaniye, güneyindeki İslamşehr, Rey şehri, doğusundaki Tahranpars, Perdis ve batısındaki Punek, Merzdaran, Sohreverdi, Dovlet ve Naziabad olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

