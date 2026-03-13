İsrail’in Lübnan'a saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in Lübnan’ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut’a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yayımlanan habere göre İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Bekaa’nın orta kesimindeki Ber Elyas bölgesinde bir daireye düzenlenen İsrail saldırısında Lübnan’daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk’un yaralandığı, iki oğlunun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Aba beldesinde ise bir eve düzenlenen saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedildi.
Başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Cenah semtinde bir aracı hedef alan İsrail saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki Şeba’ya İHA saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Şeba beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu daha önce çeşitli bahanelerle işgalini genişlettiği Şeba beldesine saldırı gerçekleştirdi.
İsrail’in İHA ile düzenlediği saldırıda bir çobanın yaralandığı belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Şeba beldesinde İsrail işgali altındaki tepelerden birinde askeri kontrol noktası bulunuyor; İsrail ordusu bu şekilde belde sakinlerinin hareketlerini kısıtlıyor.