Dünya

Afganistan: Pakistan, başkent Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın, başkent Kabil ve diğer bölgeleri "bombaladığını" ve sivillerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emirhan Demir  | 13.03.2026 - Güncelleme : 13.03.2026
Afganistan: Pakistan, başkent Kabil ve diğer bölgelerimizi hedef aldı

Ankara

Kabil merkezli Tolo News kanalının haberine göre, Mücahid, iki ülke arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Mücahid, Pakistan'ın, Kabil'in yanı sıra Kandahar, Paktia, Paktika ve diğer bölgelerini "bombaladığını" belirtti.

Sivillere ait evlerin de hedef alındığını kaydeden Mücahid, kadın ve çocukların hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Mücahid, en güçlü şekilde kınadıkları bu eylemin "cevapsız kalmayacağını" ifade etti.

Tolo News kanalına konuşan kaynaklar da saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 25'inin yaralandığını ve 4 evin de "tümüyle yok olduğunu" söyledi.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenledi. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan, operasyonlarda Afganistan tarafında 583 kişinin öldüğünü, 795'i aşkın kişinin yaralandığını açıklamış, Afganistan yönetimi ise Pakistan'ın saldırıları sonucu 110 kişinin öldüğünü, 123 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BM'ye göre de çatışmalar nedeniyle Afganistan'da yaklaşık 66 bin kişi yerinden edildi.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

