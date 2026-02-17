Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliye ait 1 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinin batısında yer alan Karava Beni Hassan beldesinde Filistinliye ait 1 evi yıktı.

Qais Omar Darwesh Omar, Halime Afra Aksoy  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliye ait 1 evi yıktı

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Karava Beni Hassan beldesine baskın düzenledi.

Baskında Filistinliye ait 1 ev ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıkıldı.

Öte yandan İsrail askerlerinin Selfit kentine gece yarısından sonra girmeye başladığını bildirildi.

Fetih Hareketi Sözcüsü İyad Ebu Zenıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin kentteki evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı ve mülkleri tahrip ettiğini, ayrıca sivillere saldırdığını, yolları kapattığını ifade etti.

Kente giriş yollarının da toprak engellerle kapatıldığını söyleyen Ebu Zenıt, askeri hareketliliğin, bölge sakinlerinde endişeye yol açtığını kaydetti.

Ebu Zenit, İsrail ordusunun bazı konutları "askeri karargaha" dönüştürdüğünü ve çok sayıda Filistinliyi sorguya tabi tuttuğunu belirtti.

