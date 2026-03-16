İran ordusu: ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.
İstanbul
İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.
Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.
İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.
Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.