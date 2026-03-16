Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran ordusu: ABD-İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 İHA atıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
İstanbul

İran devlet televizyonuna konuşan Naini, konuya ilişkin bilgi verdi.

Naini, "Şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında İHA atıldı." dedi.

İranlı askeri sözcü, ABD ve İsrail askerlerinden ölü ve yaralı sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğunu öne sürdü.

Naini, 118 İHA'nın düşürüldüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı savaşın "belirlenen hızda" ilerlemediğini söyledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 11 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Haaretz: Almanya, 12 yıl boyunca İsrail'in nükleer reaktör projesini gizlice finanse etti

İsrail ordusunun, 450 bin yedek askeri göreve çağırmaya hazırlandığı bildirildi

İsrail, İran'a saldırıların ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açacağını duyurdu

