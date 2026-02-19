Dolar
Gündem

Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 380 milyon lira maliyetle yapılan Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin, 1500 dekar araziye can suyu olacağını belirtti.

Mehmet Can Toptaş  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

Çorum'un bereketinin, Sungurlu Diği Göleti ile artacağına işaret eden Yumaklı, "380 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız gölet, 1500 dekar araziye can suyu olacak, 200 kişiye istihdam kapısı aralayacak. Çorum'a ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projenin ülke ekonomisine, 11 milyon lira katkı sağlayacağı kaydedildi.

