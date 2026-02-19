Bakan Yumaklı, Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin tamamlandığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 380 milyon lira maliyetle yapılan Çorum Sungurlu Diği Göleti'nin, 1500 dekar araziye can suyu olacağını belirtti.
Ankara
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.
Çorum'un bereketinin, Sungurlu Diği Göleti ile artacağına işaret eden Yumaklı, "380 milyon lira maliyetle şehrimize kazandırdığımız gölet, 1500 dekar araziye can suyu olacak, 200 kişiye istihdam kapısı aralayacak. Çorum'a ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projenin ülke ekonomisine, 11 milyon lira katkı sağlayacağı kaydedildi.
