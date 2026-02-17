Dolar
43.73
Euro
51.80
Altın
4,920.42
ETH/USDT
1,982.10
BTC/USDT
68,252.00
BIST 100
14,345.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 220 milyon lira maliyetli İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını ifade etti.

Hülya Ömür Uylaş  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Bakan Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını bildirdi

Ankara

Yumaklı, NSosyal medya hesabından, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

İzmir Bergama'nın üretimine ve ekonomisine güç katacak 220 milyon lira maliyetli İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını aktaran Yumaklı, "2026 sulama sezonunda 1500 dekar araziyi modern sulama teknikleriyle buluşturacak bu proje, su tasarrufu sağlarken üretimde verimliliği de artıracak. Bölgemize ve İzmir’imize hayırlı, bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, projeyle bölge ve ülke ekonomisine yılda 15,3 milyon lira ek gelir sağlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçmek için okula devamlılığının sağlanması öneriliyor
Kırklareli'nde risk altındaki çocuklar mobil ekiplerle tespit ediliyor
Ülke genelinde ocakta yağışlar geçen yıla göre 3 kat arttı
Ulusal Staj Programı'na bugüne kadar 252 bin genç başvurdu
Hakkari'de şelaleler yağışların etkisiyle akmaya başladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını bildirdi

Bakan Yumaklı, İzmir Seklik Barajı Sulama Projesi'nin tamamlandığını bildirdi

Bakan Yumaklı: Atığı kaynakta engellemek, önlenemiyorsa katma değere dönüştürmek, israfla mücadelenin ana temelidir

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde 455 binin üzerinde konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı

Bakan Yumaklı: Deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Deprem bölgesindeki suyla ilgili gerekli tedbirleri aldık

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Deprem bölgesindeki suyla ilgili gerekli tedbirleri aldık
Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşuyor

Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet