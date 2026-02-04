Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşuyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.
Ankara
Yumaklı, NSosyal hesabından Asi Nehri'nde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını bildiren Yumaklı, "8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor. Hatay'ın yarınlarına güven ve değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
