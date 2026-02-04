Dolar
43.52
Euro
51.38
Altın
4,899.36
ETH/USDT
2,116.80
BTC/USDT
72,529.00
BIST 100
13,891.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşuyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını belirtti.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşuyor

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından Asi Nehri'nde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hatay'da Asi Nehri'ni 14 milyar 350 milyon liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşturduklarını bildiren Yumaklı, "8 bin 170 metrelik çift taraflı ıslah çalışması ile taşkın riski azaltılıyor, kent merkezinde güvenli, kontrollü ve estetik bir nehir yapısı oluşturuluyor. Hatay'ın yarınlarına güven ve değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel dönüşümde salt çoğunluk uygulamasına yeni düzenleme
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: GLEP programı ile 2 bin gençlik lideri yetiştirilecek
Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Emine Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşi Entissar Amer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile işbirliğinin bölgemizin istikrarına yaptığı katkıya hep birlikte şahit oluyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşuyor

Asi Nehri, 14,3 milyar liralık yatırımla daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşuyor

Bakan Şimşek: Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor ve bu, ekonomi programımıza artan güveni gösteriyor

Deprem bölgesinin ulaştırma altyapısına yapılan yatırım 80 milyar liraya yaklaştı

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerinde

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerinde
Türkiye ile Özbekistan ekonomik bölgelerde ortak teknolojik yatırımlara odaklandı

Türkiye ile Özbekistan ekonomik bölgelerde ortak teknolojik yatırımlara odaklandı
IPARD-III kapsamında 214 projeye 1,7 milyar lira hibe verilecek

IPARD-III kapsamında 214 projeye 1,7 milyar lira hibe verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet