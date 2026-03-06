Dolar
44.08
Euro
51.08
Altın
5,084.24
ETH/USDT
2,064.00
BTC/USDT
70,540.00
BIST 100
12,974.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız İran’ın başkenti Tahran’da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail’e yönelik protesto gösterisi düzenleniyor İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini bildirdi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini, 5 yılda güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücünü 18 bin 423 megavattan bu yılın başında 40 bin 689 megavata ulaştırdığını belirtti.

Fuat Kabakcı  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini bildirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, özellikle son 5 yılda bu alanda önemli bir mesafe katetti.

Türkiye'nin 2021'de 7 bin 816 megavat olan güneş kurulu gücü, son 5 yılda yüzde 230 artarak 25 bin 827 megavata çıktı. Türkiye'nin atak yaptığı diğer bir kaynak da rüzgar oldu. 2021'de 10 bin 607 megavat olan rüzgar kurulu gücü, ocak ayında 14 bin 862 megavata yükseldi. Son 5 yılda güneş ve rüzgar kurulu gücü toplamda ise yaklaşık yüzde 121 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide son dönemde sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Güneş ve rüzgar enerjimizin potansiyelini önemli ölçüde değerlendirdik. Son 5 yılda güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücümüzü 18 bin 423 megavattan bu yılın başında 40 bin 689 megavata ulaştırdık. Yani, 5 yılda ikiye katladık." bilgilerini verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2021'de yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 53,6 olduğunu hatırlatan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjinin toplum kurulu güç içindeki payını da önemli ölçüde yükselttik ve bugün itibariyle yüzde 62,5 seviyesine taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

ANKEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarma hedefi bulunduğuna işaret ederek, "Rüzgar ve güneşte 120 bin megavat hedefimizin üçte birini gerçekleştirdik. Elektrik kurulu gücümüz, devreye alınacak yeni yatırımlarla her geçen gün artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'in "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı
Hakkari'de geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişi bağımlılığa karşı bilgilendirildi
Yükümlüler fındıkta verimin artması için aldıkları eğitimle üretime katkı sunacak
İŞKUR, 123 bin 545 NEET gencini iş hayatına kazandırdı
Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü'nde balık çoğaldı

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini bildirdi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini bildirdi

Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Enerji Bakanı Bayraktar: 7 yıl içinde enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapacağız

Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı
Bakan Bayraktar, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti

Bakan Bayraktar, Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini belirtti
Enerji Bakanı Bayraktar, Kanada'da PDAC 2026 Kongresi'ne katılacak

Enerji Bakanı Bayraktar, Kanada'da PDAC 2026 Kongresi'ne katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet