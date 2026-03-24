Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: İran'dan gaz akışı devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının kesilmediğini belirterek, "İran'dan gaz akışı devam ediyor. Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu şu anda." dedi.
Ankara
Bayraktar, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti" başlıklı haberi yalanlayan Bayraktar, doğal gaz arzında hiçbir sıkıntı olmadığını bildirdi.
Bayraktar, "İran'dan gaz akışı devam ediyor. Depolama tesislerimiz yüzde 71 dolu şu anda." bilgisini paylaştı.