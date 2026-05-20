Hafif ve sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesine uluslararası destek Ürünlerin ağırlığını azaltırken performansını artıran, malzeme kullanımını optimize eden "hafifletme teknolojileri" alanında uluslararası destek çağrısına çıkıldı.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Eureka platformunun önemli destek mekanizmalarından Eureka Network Projeleri kapsamında çıkılan "Hafifletme Teknolojileri" başlıklı uluslararası çağrı başvuruya açıldı.

Hafifletme teknolojileri, ürünlerin ağırlığını azaltırken performansını korumayı veya artırmayı, malzeme kullanımını optimize etmeyi ve enerji verimliliğini iyileştirmeyi hedefleyen stratejik bir alan olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin de dahil olduğu 12 ülkenin katılımıyla açılan çağrı, farklı ülkelerden kuruluşların katılımıyla yürütülecek. Çağrı kapsamında, ticarileşme potansiyeli yüksek, pazara yönelik ürün, süreç ve hizmet geliştirmeyi amaçlayan projeler desteklenecek.

Çağrı kapsamında sunulacak projelerin, "hafif tasarım ve optimizasyon", "ileri ve hafif malzemeler", "geri dönüşüm ve sürdürülebilir malzeme kullanımı", "birleştirme ve montaj teknolojileri, "katmanlı (eklemeli) imalat teknolojileri" ile "dijitalleşme ve modelleme araçları" alanlarını kapsaması önem taşıyor.

Çağrı kapsamında, yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi öngörülüyor. Bu konulardaki uluslararası ortaklı projelere katılan Türkiye'deki kurum-kuruluşların AR-GE nitelikli projeleri, TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Çağrı kapsamındaki teknoloji başlıkları da "hafif tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesi, test edilmesi ve imalatı", "yeni, alternatif ve sürdürülebilir ileri malzemelerin geliştirilmesi", "geleneksel ham madde ve malzemelere alternatif olarak daha düşük karbon ayak izine sahip hafif ve sürdürülebilir malzemelerin geliştirilmesi", "bu malzemelerin geri dönüşümü, yeniden kullanımı", "döngüsel hafifletme yaklaşımına yönelik ölçeklenebilir iş modellerinin geliştirilmesi" gibi olarak belirlendi.

Böylece, uluslararası etkin işbirliklerinin oluşturulması, uluslararası düzeyde birlikte araştırma, ürün/teknoloji geliştirme çalışmalarının ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlanması öngörülüyor.

Yerleşik şirketlerle ortaklık şartı

Türkiye'deki sanayi kuruluşlarının programdan azami ölçüde faydalanması için sermaye şirketi olmayan kurum ve kuruluşlar, ülkede yerleşik en az bir firma ile birlikte başvuru yapabilecek. Türkiye'deki yerleşik sermaye şirketlerini ortak olarak projeye dahil etmeyen kurum ve kuruluşların bu çağrıya tek başına yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Çağrının ulusal bütçesi 2 milyon 500 bin avro olarak belirlenirken, Türk ortakların proje bütçesi 500 bin avroyu geçemeyecek. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi, toplam proje bütçesinin en fazla yüzde 30'u kadar olabilecek.

Proje süresi en fazla 36 ay olarak belirlendi. Bu kapsamda personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alım ve malzeme gibi gider kalemleri desteklenecek.

Çağrıya yönelik ulusal başvurular 8 Ekim'den itibaren alınacak.