Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandırılacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu tarım bölgesine ilişkin bilgi verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bölgede yapılan çalışmalara dikkati çeken Yumaklı, "Elazığ'a 250 milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. 1250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun." ifadesini kullandı.