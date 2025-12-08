Dolar
Gündem

Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Serik ilçesinde, saat 13.21'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatice Özdemir Tosun, Buğrahan Ayhan, Sefa Bilgitekin  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Ankara/Antalya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Serik ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerden de hissedilen depremin 28,25 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Antalya'daki depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serik'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bakan Göktaş: "Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başlamıştır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Antalya Serik'te meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak destek çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

İletişim Başkanı Duran: "İlgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eş güdüm içinde sürdürmekte, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

