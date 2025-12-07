Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda yer alan Kalavrita bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayhan Mehmet  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Gümülcine

Yunan basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde gerçekleşen sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi.

Yunanistan Ulusal Gözlemevine bağlı Jeodinamik Enstitüsünün açıklamasında, 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Kalavrita’nın yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısı olduğu, sarsıntının ise 5 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deprem bilimci Gerasimos Papadopulos, ulusal basına yaptığı açıklamada, bölgenin sık depremler üreten bir fay hattı üzerinde bulunduğunu, "şimdilik endişe verici bir durum olmadığını" ifade etti.

Yunan Deprem Planlaması ve Koruma Örgütü (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas da bölgede geçmişte daha büyük depremler meydana geldiğini anımsatarak, yaşanan sarsıntının ana deprem olup olmadığını söylemek için erken olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilal Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini, bu kadar hızlı büyüyemediğimiz zamanlarda anlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Doha Forumu kapsamında Gazze'yi görüştü
Bodrum'da yağmur suyuyla denize sürüklenen atıklar kıyıya vurdu
Türkiye Maarif Vakfının 5. İstanbul Eğitim Zirvesi tamamlandı

Benzer haberler

ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Depremlerde yıkılan tarihi Tuz Hanı yeniden ayağa kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük kapılarına ilişkin paylaşım

Ticaret Bakanlığından İpsala ve Kipi Gümrük kapılarına ilişkin paylaşım
Erzincan'da sismik istasyonlarda kaydedilen verilerle sarsıntı haritası çıkarılacak

Erzincan'da sismik istasyonlarda kaydedilen verilerle sarsıntı haritası çıkarılacak
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet