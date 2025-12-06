Türkiye Maarif Vakfının 5. İstanbul Eğitim Zirvesi tamamlandı
Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) eğitim dünyasının toplumsal ve kültürel etkilerini derinlikli biçimde tartışmaya açan, "Dünyayı Eğitimle İyileştirmek" başlıklı 5. İstanbul Eğitim Zirvesi sona erdi.
İstanbul
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu zirvenin son gününde "Müfredatın Ötesinde: İnsanlık Sanatı", "Okuldan Topluma: İşbirliği Ekosistemi" ve "Gençlerden Yarına Çağrı: Fikirden Eylem" oturumları yapıldı
İstanbul Eğitim Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Zeynep Arkan, zirvenin kapanışında yaptığı konuşmada, iki gün boyunca kimi zaman acıyı, kimi zaman da umudu dinlediklerini, farklı dillerde aynı kelimelerde buluştuklarını söyledi.
Toplumun hiçbir zaman tek başına iyileşmeyeceğini, hiçbir çocuğun yalnız başına büyümeyeceğini ve geleceğin tek bir aklın gölgesinde filiz vermeyeceğini belirten Arkan, "Dünya, tek bir bakışla düzelmez ama birçok bakış bir araya geldiğinde dönüşmeye başlar. İşte bu yüzden İstanbul'da yalnızca düşünceler değil kalpler de birbirine değdi. Bir panelde aynaya bakmayı öğrendik, diğerinde insanın iç mimarisini. Birinde toplumun nabzını duyduk, diğerinde gençlerin omuzlarında yükselen yavruları." diye konuştu.
Arkan, bu zirvede konuşulan tüm fikirlerin birbirini beslediğini, tamamladığını ve derinleştirdiğini söyledi.
Bu iki günün yalnızca akademik bir tartışma değil aynı zamanda insani bir buluşma olduğuna dikkati çeken Arkan, şunları kaydetti:
"Bir ülke, tek başına ayağa kalkar ama dünya birlikte yürüdüğünde güzelleşir. Suriye'den gelen seslerin salonu doldurması, geleceğe dair en derin temennimiz oldu. Küllerinden doğan bir ülke, çocuklarıyla yeniden doğrulacak ve bizler onların hikayesinin bir köşesinde olmaktan onur duyacağız. Gazze'de bir çocuğun kumlara bırakılmış defteri, Ukrayna'da siren sesleri arasında unutulmuş bir okul çantası, Suriye'de tozun altında yarım kalmış bir alfabetik hayal, Yemen'in susuzluğunda, Somali'nin kuraklığında, Sudan'ın çatışmalarla bölünmüş mahallelerinde, Afganistan'ın kesintiye uğrayan umut yollarında ve daha pek çok yerde aynı insanlık imtihanı yaşanıyor. Savaşın adı değişiyor, çocukların kırılan sesi değişmiyor. Bu nedenle, burada konuşulan her fikir, her öneri, her çağrı aslında tek bir ortak arayışı büyüttü."
TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 64 ülkede 70 bini aşkın öğrenciye ulaşan eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.
Özdil, zirvenin İstanbul'un tarihsel bir eğitim merkezi olarak temeyyüz ettiğini belirterek, "Biz de vakıf olarak İstanbul'un tarihsel gücünü de kullanarak dünyanın çeşitli yerlerinden, akademisyenleri, politika yapıcıları, uygulayıcıları İstanbul'da bir araya getirerek eğitim güncel meselelerini tartışıyoruz." dedi.
Kapanış oturumunun ardından katılımcılara hediye takdim edilen zirve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.