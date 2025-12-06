Dolar
Politika

Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı

Emine Erdoğan, açılışına katıldığı 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Başak Akbulut Yazar  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Istanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimin iyiliği çoğaltan sesinin tüm coğrafyalarda karşılık bulmasını, adaletli, merhametli ve bilge nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, programdan kesitlerin bulunduğu bir video da yer aldı.

