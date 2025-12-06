Emine Erdoğan'dan "5. İstanbul Eğitim Zirvesi" paylaşımı
Emine Erdoğan, açılışına katıldığı 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Istanbul
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimin iyiliği çoğaltan sesinin tüm coğrafyalarda karşılık bulmasını, adaletli, merhametli ve bilge nesillerin yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, programdan kesitlerin bulunduğu bir video da yer aldı.