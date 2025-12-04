Dolar
42.43
Euro
49.68
Altın
4,199.32
ETH/USDT
3,185.50
BTC/USDT
92,854.00
BIST 100
10,962.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Emine Erdoğan: 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor

Emine Erdoğan, 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü'nün suyun akıp giden bir nimet değil, korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlattığını belirtti.

Orhan Onur Gemici  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Emine Erdoğan: 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun akıp giden bir nimet değil, korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor. İşte bu nedenle Su Verimliliği Seferberliği yalnızca bir çağrı değil, toprağı, iklimi ve geleceği koruma irademizin en güçlü ifadesidir. Kaybolan her damlayı geri getiremeyiz ama bugün göstereceğimiz hassasiyetle yarınlarımızı koruyabiliriz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinin en hassas dönemi siyasi pozisyonların malzemesi haline getirilmemesi lazım
Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Afrika ilişkileri son 20 yılda kayda değer bir ivme kazandı
Emine Erdoğan: 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor
Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Emine Erdoğan: 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor

Emine Erdoğan: 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü, bize suyun korunması gereken bir emanet olduğunu hatırlatıyor

Emine Erdoğan'dan Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız

Emine Erdoğan: Sıfır atığın insanlığı kurtaran en güçlü formül olduğunu anlatmalıyız
Emine Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet