Gündem

Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, "Onur ve özgürlük mücadelesini sürdüren Filistin halkının yanında durmak, yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımda, "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü, adalet arayışının bastırılamaz bir ses olduğunu yeniden hatırlatıyor. Onur ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüren Filistin halkının yanında durmak yalnızca bir dayanışma değil, insanlık vicdanının gereğidir. Türkiye olarak, haklı davalarında Filistinli kardeşlerimizin sesine güç katmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

