Dolar
43.98
Euro
51.06
Altın
5,146.50
ETH/USDT
1,964.50
BTC/USDT
67,080.00
BIST 100
13,056.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ettiklerini bildirerek, "Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Bilindiği üzere Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat'tan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi'nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uraloğlu, bölgenin halihazırda yüksek risk taşıdığına dikkati çekerek, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölgede seyir halinde bulunan Türk bayraklı gemiler için "ISPS Kod" kapsamında Güvenlik Seviyesi'ni daha önce 3'e çıkardıklarını, bu seviyenin halen geçerli olduğunu anımsattı.

Gemilere, seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç halinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdiklerini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz. Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Siyasilerden Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki
Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Benzer haberler

Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı

Avrupa'da gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100'ü aştı

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Körfez'e ve Körfez'den deniz trafiği durdu

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması uluslararası taşımacılıkta yeni maliyet dalgası yarattı

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması uluslararası taşımacılıkta yeni maliyet dalgası yarattı
Katar'ın LNG üretimini durdurma kararı ve Hürmüz'deki riskler gaz fiyatlarını tırmandırıyor

Katar'ın LNG üretimini durdurma kararı ve Hürmüz'deki riskler gaz fiyatlarını tırmandırıyor
Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulması küresel enflasyon ve çatışmaların yayılma riskini artırıyor

Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulması küresel enflasyon ve çatışmaların yayılma riskini artırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet