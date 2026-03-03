Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeşilayın kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak, tam bağımsız bir Türkiye idealinin en temel şartıdır. Bir asrı aşan mücadelesini 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' anlayışıyla sürdüren Yeşilayın 106. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu onurlu mücadelede emek veren tüm Yeşilay ailesine başarılar diliyorum."