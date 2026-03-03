Dolar
Gündem

38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 38 ilde iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 298 şüpheliden 182'si tutuklandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri son iki haftada 38 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenledi.

Yakalanan 298 şüphelinin, örgütün çeşitli yapılanmalarında yer aldığı, ByLock kullandığı, ankesörlü telefonlarla haberleştiği, örgüt propagandası yaptığı veya finansal destek sağladığı belirlendi.

Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan isimler de yer aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 182'si tutuklandı, 75'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
