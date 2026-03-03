38 ildeki FETÖ operasyonlarında 298 şüpheli yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 38 ilde iki haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 298 şüpheliden 182'si tutuklandı.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri son iki haftada 38 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenledi.
Yakalanan 298 şüphelinin, örgütün çeşitli yapılanmalarında yer aldığı, ByLock kullandığı, ankesörlü telefonlarla haberleştiği, örgüt propagandası yaptığı veya finansal destek sağladığı belirlendi.
Yakalananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan isimler de yer aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 182'si tutuklandı, 75'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.