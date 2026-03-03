Dolar
Dünya

Pakistan: Afganistan'ın saldırılarında karşı taraftan 67 kişi öldürüldü

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik devam eden operasyonda, Taliban yönetiminin Hayber Pahtunhva ve Belucistan'da düzenlediği saldırılara karşı ateş açıldığını, Afganistan tarafından 67 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Yasin Yorgancı  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Ankara

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Afganistan'a yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Tarar, "Afgan Talibanı, Kuzey Belucistan'da Killa Saifullah, Noshki ve Chaman bölgelerinde 16 noktaya fiziksel saldırı düzenlerken, birliklerimiz de 25 noktada ateş açtı. Tüm noktalardaki saldırılar etkili bir şekilde püskürtüldü ve Afgan Talibanı'ndan 27 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çatışmalarda bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini belirten Tarar, 5 askerin de yaralandığını bildirdi.

Tarar ayrıca Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 12 noktada gerçekleşen Afgan saldırılarında da Afganistan tarafında 40 kişinin öldürüldüğünü kaydetti.

Bakan Tarar, dün yaptığı açıklamada, operasyonlar kapsamında Afganistan tarafında 435 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 630'u aştığını ifade etmişti. Kabil tarafında 188 kontrol noktası ile 188 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiği bilgisini veren Tarar, 51 noktanın havadan hedef alındığını belirtmişti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

