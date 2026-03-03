Dolar
43.97
Euro
51.16
Altın
5,306.29
ETH/USDT
1,959.00
BTC/USDT
67,326.00
BIST 100
13,347.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da şubat ayı dış ticaret verilerini açıklıyor
logo
Gündem

Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltı kararı verilen 74 şüpheli yakalandı.

Sinan Özmüş  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odasına yönelik yürütülen soruşturmada, 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 74 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 36 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 75 milyon lira değerindeki tapu ve mal varlıklarına el konuldu bildirildi.

Soruşturmanın usulsüz esnaf kredisi verildiği, verilen krediler karşılığında komisyon alındığı, ipotek gösterilen taşınmazların satışında yolsuzluk yapıldığı gibi iddialar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin toplamda 42 milyon 709 bin 140 lira kamu zararına yol açtıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hileli boşanan 2 bin 606 kişinin aylığı kesildi
KDK'den Marmaray'a alınan elektrikli skuterler için düzenleme tavsiyesi
48 binden fazla canlı türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Yargıtay, boşanma aşamasındaki eşini eve yerleştirdiği kamerayla izleyen sanığın cezasını onadı
Av sezonu Türkiye genelinde 1 Mart'ta sona erdi

Benzer haberler

Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüpheliden 37'si tutuklandı

Antalyaspor ile Fenerbahçe berabere kaldı

Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor
Yağışlar Antalya'da şelale ve akarsuların debisini artırdı

Yağışlar Antalya'da şelale ve akarsuların debisini artırdı
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet