Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,855.10
BTC/USDT
63,700.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. Şehir merkezinden yayındayız. İran’ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. -VTR-
logo
Gündem

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Zafer Göder  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

Bolu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği başkentte iftar verdi
THY, İran seferlerinin iptal edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 gözaltı

İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı
İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından "Yasa işlemeli" mesajı

İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından "Yasa işlemeli" mesajı
İngiliz basını: Eski Prens Andrew kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı

İngiliz basını: Eski Prens Andrew kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet