Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Bolu
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
