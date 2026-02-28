Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Yurdun bazı kesimlerinde soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkilerken birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Tokat
Tokat il genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde devam ediyor. Belediye ekipleri, sokak ve caddelerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Karayolları ekipleri de Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından temizlik çalışması yapıyor.
Van
Van'da etkili olan yağışın ardından Edremit ilçesi ve çevresi beyaza büründü.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Erzurum
Erzurum'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 62 santimetre ölçüldü, son 24 saatte metrekareye 7,7 kilogram yağış düştü.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü şehirde, kar yerini soğuk havaya bıraktı.
Yoğun kar altında kalan Erzurum'da, park ve bahçeler ile bazı araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı evlerin çatılarında yoğun kar kütleleri birikti, buz sarkıtları oluştu.
Bazı cadde ve sokaklarda ulaşım sağlanamazken, kaldırımlarda yürüme yolları bulunamıyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yapmaya devam ediyor.
Kars
Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken, Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Bu arada yoğun yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler, araçlar beyaza büründü.
Vatandaşlar evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.
Akyaka ilçesinde de kar etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar kütlelerini temizliyor.
Ardahan
Kent merkezinde kar kalınlığı 64 santimetreyi buldu. Yağışla birlikte yol, kaldırımlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.
Şehri çevre kentlere bağlayan kara yolları ve köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.
Hakkari
Kentte dünden bu yana etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde 62 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Derecik ilçesinde de yüksek kesimlerde ve dağların zirvelerinde kar ve sis etkili oldu.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışı nedeniyle 50 köy yolunun kapandığını belirtti.
Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Karayolları ve Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Muş
Muş'ta kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Kardan dolayı 57 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için yolları bir an önce açacaklarını kaydetti.
Amasya
Dün akşam saatlerinde hafif şekilde başlayan, gece etkisini artıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının kent merkezinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Kayseri
Kentte dün akşam başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sabah saatlerinde işe gitmekte zorlandı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışının ardından iş yerlerinin önünü temizledi.
Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta kar nedeniyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi sebebiyle 396 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü bölgelere öncelik veriliyor.