Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bolu kent merkezinde ve Kayseri'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kastamonu
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinin bulunduğu bölgede kar yağışı yoğunlaştı.
Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı ve etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Bolu'da kar etkili oluyor
Kent merkezinde sabah başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, akşam yerini kara bıraktı.
Kar yağışı kent merkezinde zaman zaman etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.
İzzet Baysal Caddesi’nde vatandaşlar kar altında yürüyüş yaptı, bazıları da cep telefonlarıyla bu anları fotoğrafladı.
Kayseri'de kar yağışı etkili oluyor
Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.
Trafik ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.
Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ise olası olumsuzluklara karşı önlem aldığı öğrenildi.
Ayrıca, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın genelinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.