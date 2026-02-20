İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı
İstanbul'da, 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
