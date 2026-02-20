Dolar
43.84
Euro
51.59
Altın
5,015.73
ETH/USDT
1,964.00
BTC/USDT
67,891.00
BIST 100
13,902.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul'da, 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri düşüyor
İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı
İstanbul'daki 3 asliye ticaret mahkemesinin yargı çevresi yeniden belirlendi
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
Yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal destek iddiasına 19 gözaltı kararı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul'da 22 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 40 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli "bahis" operasyonunda 31 şüpheli yakalandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından "Yasa işlemeli" mesajı

İngiltere Kralı Charles'tan kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının ardından "Yasa işlemeli" mesajı
İngiliz basını: Eski Prens Andrew kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı

İngiliz basını: Eski Prens Andrew kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet