İstanbul merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 40 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.