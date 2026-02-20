Dolar
logo
Gündem

Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Cüneyt Çelik, İdris Karaoğul, Günay Nuh, Hüseyin Demirci  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kars ile Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kars'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğa dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Araç camlarının buz tuttuğu ilçede, derelerin yüzeyi dondu.

Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

Ardahan'da da soğuk hava ve kar etkili oldu.

Kent merkezinde soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Şehrin yüksek noktaları ise kar yağışıyla beyaza büründü.

Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor
