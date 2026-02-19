Dolar
Gündem

Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor.

Ekip  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Bazı illerde soğuk hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Kars

Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabaha doğru yerini kara bıraktı. Yağışla il merkezi ve köyler karla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de sarıçam ormanları beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.


Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Belediye ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de köy evleri kar altında kaldı.

Ardahan

Ardahan'da ise kar yağışı sonrası yollarda buzlanma meydana geldi.

Ekipler sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler Kağızman-Ağrı kara yolunda 2-3 metreyi bulan karla mücadele ediyor

Kentte yoğun kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 1 haftadır araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Yer yer iş makinesinin boyunu geçen karla mücadele eden ekipler, yoğun tipiye rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
