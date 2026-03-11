Dolar
logo
Yaşam

Kars'ta kıvrım kıvrım akan mendereslerin çevresi karla kaplandı

Kars’ın Akyaka ilçesinde kıvrım kıvrım akan mendereslerin çevresi, mart ayında karla kaplandı.

İdris Karaoğul  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Kars'ta kıvrım kıvrım akan mendereslerin çevresi karla kaplandı Fotoğraf: İdris Karaoğul/AA

Kars

Türkiye-Ermenistan sınır hattına yakın bölgede yer alan Akyaka ilçe merkezi ile Üçpınar köyü arasındaki menderesler, yaz kış farklı güzelliğe bürünüyor.

Yaz aylarında tarım ve hayvancılıkta kullanılan mendereslerin çevresinde, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta kar yağışı etkili oldu.

Beyaza bürünen menderesler dronla görüntülendi.

