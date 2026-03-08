Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi
Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.
Kars
Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, kırsalda güzel görüntüler oluşturuyor.
Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü kar yağışıyla beyaza büründü.
Karla kaplanan köydeki evler, yollar ve tarım arazileri ile dronla görüntülendi.
