Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,951.90
BTC/USDT
67,242.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından köyler beyaz örtüyle kaplandı.

İdris Karaoğul  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi Fotoğraf: İdris Karaoğul - AA

Kars

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar, kırsalda güzel görüntüler oluşturuyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyü kar yağışıyla beyaza büründü.

Karla kaplanan köydeki evler, yollar ve tarım arazileri ile dronla görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Benzer haberler

Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görüntülendi

Adanalı genç diş hekiminin karla kaplı Erzurum sokaklarında snowboard keyfi

Adanalı genç diş hekiminin karla kaplı Erzurum sokaklarında snowboard keyfi
Bitlis'teki arıcıların kış mesaisi

Bitlis'teki arıcıların kış mesaisi
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor

Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet