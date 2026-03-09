Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü
Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı, her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor.
Sinop
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında tabiat anıtı ilan edilen ve 50 dekarlık bir alanı kapsayan Sorkun Şelaleleri'nde irili ufaklı 15 şelale bulunuyor.
Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte şelalelerin çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, kar sularının da etkisiyle şelalelerdeki su akışının arttığı gözlendi.
Ortaya çıkan doğal manzara, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için ilgi çekici görüntüler oluşturdu.