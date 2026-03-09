Dolar
44.08
Euro
50.95
Altın
5,117.84
ETH/USDT
1,998.90
BTC/USDT
67,785.00
BIST 100
12,447.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız İsrail-Lübnan sınırındaki Kiryat Şmona kentinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı, her mevsim ayrı bir güzellik sergiliyor.

Ramazan Özcan  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında tabiat anıtı ilan edilen ve 50 dekarlık bir alanı kapsayan Sorkun Şelaleleri'nde irili ufaklı 15 şelale bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte şelalelerin çevresi beyaz örtüyle kaplanırken, kar sularının da etkisiyle şelalelerdeki su akışının arttığı gözlendi.

Ortaya çıkan doğal manzara, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta Yeşilay Haftası'nda yaklaşık 12 bin kişi bağımlılığa karşı bilinçlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle binlerce kişiye ulaştı
Karacabey Longozu etkili olan yağışlarla doldu
e-Diyanet uygulaması 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı
İstanbul'da şubatta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı

Benzer haberler

Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı kar yağışıyla ayrı güzelliğe büründü

Zonguldak, Sinop ve Balıkesir'de emekli sayısı çalışanlardan fazla

Kars'ta karla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor

Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi yaşanıyor
Sinop mantısı

Sinop mantısı
Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görüntülendi

Hafik Gölü kenarında turna ve yaban kazlarının karda yiyecek arayışı görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet