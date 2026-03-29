Bazı illerde kar etkili oldu
Bazı illerin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, bazı kara yolları ulaşıma kapandı.
İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yüksek rakımdaki Kırkpınar, Taşkesiği ve Kızılcadağ mahalleleri beyaza büründü, bazı yollar ulaşıma kapandı.
Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan kara yollarını yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını belirterek, "Tüm köylerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz sahada." ifadelerini kullandı.
Kastamonu
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda, kar yoğunlaştı.
Aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sis, görüş mesafesini düşürdü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ve vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
Manisa
Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
İlçe merkezinde sağanak etkisini sürdürürken, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisi, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesi karla kaplandı.
Sis nedeniyle Demirci-Simav kara yolunun yüksek kesimlerinde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.
Yetkililer, kara yolunda gece saatlerinde buzlanma meydana gelebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Kayseri
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçeye bağlı Sıradan, Pazarören ve Yeregeçen köylerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Sisin de etkili olduğu bölgede, yağışla birlikte tarım arazileri beyaza büründü.
Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.