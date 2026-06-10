İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri kadın 4 Filistinli yaralandı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda biri kadın 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El Halil ve El-Bire kentlerinde baskınlar gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, El Halil kentindeki El-Fevar Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve baskınlar sırasında gerçek mermi kullanarak 2 Filistinli genci yaraladığı, 3 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin El-Bire kentinin çeşitli bölgelerine de baskınlar düzenlediği vurgulanan haberde, burada da bir Filistinlinin darbedilerek yaralandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde ise İsrail güçlerinin zırhlı araçla bir Filistinlinin arabasına çarptığı aktarılan haberde, otomobildeki Filistinli kadının yaralandığı belirtildi.

