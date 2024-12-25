Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel mevkisine kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken büyük araçlar bekletiliyor.
Antalya
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da Korkuteli, Elmalı, Akseki ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanırken bazı araçlar yolda kaldı.
Bölgede kar lastiği ve zinciri olan küçük araçların geçişine izin verilirken büyük araçlar bekletiliyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaş ilçesi Kuruovabeli'nde yol trafiğe kapandı.
Karayolları ekibinin çalışması sonucu otomobillerin geçişine izin verildi.
İlçenin yüksek kesimlerine gelen bazı vatandaşlar da karın keyfini çıkardı. Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.