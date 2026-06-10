Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

Can Öcal
10 Haziran 2026•Güncelleme: 10 Haziran 2026
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:
13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN