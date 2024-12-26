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Yaşam

Kar yağışıyla beyaza bürünen Saraybosna dronla havadan görüntülendi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında dronla havadan görüntülendi.

İsmail Özdemir  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Kar yağışıyla beyaza bürünen Saraybosna dronla havadan görüntülendi

Saraybosna

Yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Saraybosna'da güzel görüntüler oluştu.

Kentteki tarihi Başçarşı'nın bulunduğu bölge ve Osmanlı döneminden kalan camiler, hanlar ve medreseler yağan karla güzel görüntü oluşturdu.

Öte yandan meteoroloji uzmanları, ülkenin doğu ve batı bölgelerinde kar yağışlarının olacağını, Saraybosna'da ise hafta sonundan itibaren güneşli havanın etkisini arttıracağını belirtti.

Ülkede üç gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu kapanırken birçok bölgede de elektrik kesintileri meydana gelmişti.

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