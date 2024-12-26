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Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.

Özgür Alantor  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış, Ilgaz ve Yurtduntepe kayak merkezlerinde sevinçle karşılandı.

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