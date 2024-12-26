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Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Enishan Keskin  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan 07.00 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 saatlerindeki seferlerin iptal edildiği, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 15.00, 16.15 ve 19.00 saatlerindeki seferlerin yapılacağı duyuruldu.

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Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

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