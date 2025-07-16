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Ankara'da belediye otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Ankara'da belediye otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Ankara

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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