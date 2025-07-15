Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, Ankara çevrelerinde akşam, Konya ve Aksaray çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
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Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, toz savrulması, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.